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В России с начала 2025 года подорожает весь алкоголь
Цены вырастут на 15-20%.

В России с начала 2025 года подорожает весь алкоголь. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина.

По его словам, цены вырастут на 15-20% на водку, бренди, коньяк, отечественные и импортные вина, пиво, шампанское, ликеры и мартини.

Это произойдет из-за роста акцизных ставок и заново установленных минимальных цен. Подорожание будет не критичным, но заметным: водка — на 50 рублей, коньяк — на 95, бренди — на 69, отечественные виски, ром и джин — на 30-40 рублей.

По словам эксперта, некоторые российские игристые вина эконом-сегмента можно будет купить в январе по нынешним ценам. Он объяснил, что для такой продукции действует механизм получения налогового вычета, равного стоимости уплаченного акциза.

Ранее сообщалось о подорожании водки и коньяка с 1 января.