В Госдуме призвали Минздрав дать комментарий по дефициту физраствора

В начале ноября СМИ и Telegram-каналы сообщали, что натрия хлорид доступен в аптеках только в малых фасовках.

В Госдуме призвали Минздрав дать комментарий по дефициту физраствора в аптеках и медучреждениях. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение в адрес Михаила Мурашко направил первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Отмечается, что в начале ноября СМИ и Telegram-каналы сообщали, что натрия хлорид доступен в аптеках только в малых фасовках.

Росздравнадзор в пятницу, 13 декабря, заявил, что запасы составляют более 9,4 млн упаковок.