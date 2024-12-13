В Госдуме призвали Минздрав дать комментарий по дефициту физраствора
В начале ноября СМИ и Telegram-каналы сообщали, что натрия хлорид доступен в аптеках только в малых фасовках.
В Госдуме призвали Минздрав дать комментарий по дефициту физраствора в аптеках и медучреждениях. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее обращение в адрес Михаила Мурашко направил первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.
Отмечается, что в начале ноября СМИ и Telegram-каналы сообщали, что натрия хлорид доступен в аптеках только в малых фасовках.
Росздравнадзор в пятницу, 13 декабря, заявил, что запасы составляют более 9,4 млн упаковок.