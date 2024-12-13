Рязанцы пожаловались на отсутствие физраствора в аптеках

Корреспондент РЗН. Инфо посетила несколько рязанских аптек, чтобы проверить наличие физраствора.

Местные жители сообщили, что столкнулись с трудностями при попытке купить физраствор во флаконах. Соответствующие жалобы появились в соцсетях.

Рязанцы назвали отсутствие раствора натрия хлорида жизнью «в каменном веке».

«А куда делся из аптек физраствор во флаконах? Только в ампулах продается! Объехал пять аптек. Нет!» — писал житель.

В ответ на жалобы минздрав Рязанской области пояснил, что «аптеки являются частными организациями и самостоятельно регулируют свой ассортимент».

Отметим, что пациенты приобретают физраствор для капельниц, дневного стационара и ингаляций. Раствор натрия хлорида входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Раствор в ампулах используют для инъекций, а во флаконах — для инфузий (капельниц).

Корреспондент РЗН. Инфо посетила несколько рязанских аптек, чтобы проверить наличие физраствора.

Оказалось, что в сети «Здесь аптека» и «Ригла» препарат не поставляют более 2 месяцев, в «Эконом» — около полугода.

По словам фармацевта «Самой скорой помощи» раствора натрия хлорида у них «давно уже нет».

В социальной аптеке объяснили, что физраствор отсутствует у поставщиков, поэтому нет возможности заказать его ни в ампулах, ни во флаконах.

В сети аптек «Столички», по словам фармацевта, поставки есть, но небольшие, 5-10 флаконов. Рязанцы быстро раскупают препарат.

С покупкой физраствора в ампулах у большинства людей трудностей пока не возникало.

Посещение рязанских аптек подтвердило, что раствора натрия хлорида нет в следующих сетях: «Здесь аптека», «Самая скорая помощь», «Эконом», «Максавит», «Будь здоров», «АптекиПлюс», «Социальная аптека», «Столички», «Ригла».

Фармацевты не называют причины отсутствия физраствора и не предполагают, когда поставки возобновят.

Федеральная сеть по поиску и заказу товаров «Apteka.ru» подтверждает отсутствие востребованного лекарственного препарата во флаконах объемом 200-500 мл на территории Рязани.

В аптеке «Вита» в наличии препарата также нет, но его можно приобрести, сделав интернет-заказ в приложении или на сайте.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали Минздрав дать комментарий по дефициту физраствора в аптеках и медучреждениях.

Росздравнадзор в пятницу, 13 декабря, заявил, что запасы составляют более 9,4 млн упаковок.