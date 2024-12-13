Google Play прекратит работу с российскими разработчиками

Обработку платежей приостановят с 26 декабря на неопределенный срок.

Магазин мобильных приложений Google Play прекратит работу с российскими разработчиками. Об этом пишут «Известия».

Уведомления получили программисты, сотрудничающие с маркетплейсом. Отмечается, что обработку платежей приостановят с 26 декабря на неопределенный срок. Причины не указываются.

Решение затронет пользователей, чьи банковские счета открыты в России. Последние выплаты назначены на 15 января, после чего продажа платных приложений и подписок станет невозможна.