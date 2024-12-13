Google Play прекратит работу с российскими разработчиками
Обработку платежей приостановят с 26 декабря на неопределенный срок.
Магазин мобильных приложений Google Play прекратит работу с российскими разработчиками. Об этом пишут «Известия».
Уведомления получили программисты, сотрудничающие с маркетплейсом. Отмечается, что обработку платежей приостановят с 26 декабря на неопределенный срок. Причины не указываются.
Решение затронет пользователей, чьи банковские счета открыты в России. Последние выплаты назначены на 15 января, после чего продажа платных приложений и подписок станет невозможна.