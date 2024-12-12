Госдума приняла поправку о повышении штрафов за нарушение ПДД

Согласно документу, сократится скидка до 25% при оплате штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения.

Госдума приняла поправку о повышении штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили «Известия».

Согласно документу, сократится скидка до 25% при оплате штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения.

Также увеличатся на 50% штрафы за превышение скорости.

Кроме того, штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения станет 45 тысяч.