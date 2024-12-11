Рязанская облдума приняла региональный бюджет на три года

Законопроект поступил в облдуму 31 октября в электронном виде и прошел все установленные этапы, включая публичные слушания и проработку в профильных комитетах.

Депутаты регионального парламента в среду, 11 декабря, приняли во втором окончательном чтении Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Законопроект поступил в облдуму 31 октября в электронном виде и прошел все установленные этапы, включая публичные слушания и проработку в профильных комитетах.

В обсуждении главного финансового документа принял участие губернатор Павел Малков.

Глава региона отметил, что бюджет сформирован на основе базового прогноза социально-экономического развития, предполагающего умеренные темпы роста по большинству показателей. Драйверами губернатор назвал промышленность и сельское хозяйство, которые по итогам десяти месяцев демонстрируют результаты выше средних по стране и в ЦФО.

«Приоритет трехлетнего бюджета — это безусловное исполнение всех социальных обязательств, поддержка участников СВО, их близких, поддержка семей с детьми и граждан, которым нужна особая забота государства. Это не только социальный бюджет, но и бюджет развития. Сделаем все, чтобы его качественно реализовать», — сказал глава региона.

Губернатор обозначил ряд объектов, строительство которых предусмотрено в бюджете. В их числе — две школы в Рязани, детские сады в Ряжске и Александро-Невском. Глава региона сообщил, что выделены средства на капитальный ремонт и оснащение учреждений дошкольного образования, продолжится обновление общественного транспорта, 7,5 млрд рублей заложено на начало строительства нового моста через Оку.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова пояснила, что в связи с дополнительным распределением межбюджетных трансфертов субъектам РФ регион получит из федерального бюджета еще 64,7 млрд рублей.

Таким образом, ко второму чтению изменились основные параметры бюджета. С учетом поправок доходы на 2025 год составили 110,3 млрд рублей, на 2026 год — 112,3 млрд рублей, на 2027 год — 112,9 млрд рублей. Общий объем расходов в 2025 году планируется в размере 114,4 млрд рублей.

Дополнительным источником инвестиционных расходов регионального бюджета в следующем году станут средства, высвобождаемые при списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Этот новый финансовый инструмент был разработан в соответствии с поручением президента России и предусматривает списание части долга региона при условии направления высвободившихся средств на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты.

На реализацию 12 национальных проектов (НП) на трехлетний период предусмотрено 78,3 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 61,3 млрд рублей.

Принятый закон о региональном бюджете в установленном порядке будет направлен для подписания губернатору Рязанской области.