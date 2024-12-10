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В Сараях поймали несовершеннолетнего вандала
Подросток острым повредил укрывной купол фонтана на городской площади.

В Сараях поймали несовершеннолетнего вандала. Об это сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местное отдел МВД.

16-летний подросток острым предметом повредил укрывной купол фонтана на городской площади. Юношу нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

В отношении него полицейские составили административный протокол по ст. 7.17 КоАП.

Теперь молодой человек должен возместить ущерб, нанесенный городскому поселению. Также нарушитель заплатит административный штраф.