В Сараях поймали несовершеннолетнего вандала

Подросток острым повредил укрывной купол фонтана на городской площади.

В Сараях поймали несовершеннолетнего вандала. Об это сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местное отдел МВД.

16-летний подросток острым предметом повредил укрывной купол фонтана на городской площади. Юношу нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

В отношении него полицейские составили административный протокол по ст. 7.17 КоАП.

Теперь молодой человек должен возместить ущерб, нанесенный городскому поселению. Также нарушитель заплатит административный штраф.