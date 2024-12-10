У рязанцев в 2025 году зарплата в среднем вырастет на 6 тысяч рублей

Соответствующее распоряжение правительства с прогнозными значениями опубликовали во вторник, 10 декабря.

У рязанцев в 2025 году зарплата в среднем вырастет на шесть тысяч 200 рублей. Соответствующее распоряжение правительства с прогнозными значениями опубликовали во вторник, 10 декабря.

Как написано в документе, среднемесячная зарплата педагогов увеличится с 50 тысяч 743 рублей до 57 тысяч 441 рубля — на 6,6 тысяч.

Среднемесячная заработная плата специалистов в сфере общего образования в 2025 году также повысится. Рязанских воспитателей ждет рост оплаты труда с 42 тысяч 678 рублей до 48 тысяч 312 рублей — на 5,6 тысяч.

Отмечается, что прогнозы не учитывают федеральные выплаты за классное руководство.

Кроме зарплат учителей в документе обозначены прогнозные значения для наемных работников у ИП и физлиц с 49 тысяч 169 рублей до 55 тысяч 660 рублей — на 6,4 тысячи.