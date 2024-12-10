Песков: Киев отказывается от переговоров
Он напомнил, что Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.
Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Он напомнил, что Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.
Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому «достаточно отменить указ».