Песков: Киев отказывается от переговоров

Он напомнил, что Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.

Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он напомнил, что Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.

Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому «достаточно отменить указ».