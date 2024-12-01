В России начал распространяться опасный вид пневмонии

В России в 2024 году резко выросла заболеваемость микоплазменной пневмонией. Об этом в воскресенье, 1 декабря,
Как указано в публикации, в октябре — декабре 2023 года частота выявления заболевания у пациентов составляла 4,9%, в аналогичном периоде 2024 года (не учитывая декабрь) показатель увеличился до 19,6%.
Отмечается, что вспышки болезни фиксируются в разных регионах страны. Опасность такого вида пневмонии заключается в отсутствии выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, «люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям».
Справка «Известий»:
Микоплазменная пневмония — атипичная форма пневмонии, вызванная бактерией Mycoplasma pneumoniae. Заболевание требует специфического лечения, так как традиционные антибиотики против нее неэффективны.
В начале болезни симптомы схожи с обычной ОРВИ. У человека появляется слабость, возможны насморк, боль в горле и мышцах, озноб и легкий кашель.