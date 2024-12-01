В России начал распространяться опасный вид пневмонии

Речь идет о микоплазменной пневмонии. В октябре — декабре 2023 года частота выявления заболевания у пациентов составляла 4,9%, в аналогичном периоде 2024 года (не учитывая декабрь) показатель увеличился до 19,6%.

В России в 2024 году резко выросла заболеваемость микоплазменной пневмонией. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили «Известия».

Как указано в публикации, в октябре — декабре 2023 года частота выявления заболевания у пациентов составляла 4,9%, в аналогичном периоде 2024 года (не учитывая декабрь) показатель увеличился до 19,6%.

Отмечается, что вспышки болезни фиксируются в разных регионах страны. Опасность такого вида пневмонии заключается в отсутствии выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, «люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям».

Справка «Известий»:

Микоплазменная пневмония — атипичная форма пневмонии, вызванная бактерией Mycoplasma pneumoniae. Заболевание требует специфического лечения, так как традиционные антибиотики против нее неэффективны.

В начале болезни симптомы схожи с обычной ОРВИ. У человека появляется слабость, возможны насморк, боль в горле и мышцах, озноб и легкий кашель.