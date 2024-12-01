В Госдуме придумали способ борьбы с фальшивыми скидками в магазинах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением обязать торговые точки указывать на ценниках динамику стоимости товара за последние три месяца для борьбы с фальшивыми скидками

В Госдуме придумали способ борьбы с фальшивыми скидками в магазинах. С инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов, сообщило РИА Новости.

Он предложил обязать торговые точки предоставлять покупателям информацию о динамике стоимости товара за последние три месяца, предшествующие объявлению скидки. По его мнению, если товар поступил в продажу менее трех месяцев назад, это также следует обозначать.

Чернышов добавил, что в предпраздничный период многие магазины манипулируют ценами: искусственно завышают их перед распродажами, а затем создают видимость значительных скидок. Как сказал автор инициативы, такие действия вводят покупателей в заблуждение.

По словам Чернышова, нововведение станет гарантом честности акций и распродаж.

Предложение направлено главе Минпромторга Антону Алиханову.