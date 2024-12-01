Россиянам рассказали, сколько будет стоить новогодний стол в 2024 году

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тыс. рублей

В России в 2024 году набор продуктов для новогоднего стола подорожал на 13,5 процента. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Как указано в публикации, набор продуктов для новогоднего стола на четверых обойдется в среднем в 9,1 тыс. рублей. Отмечается, что годом ранее он стоил восемь тысяч рублей.

В тройке самых подорожавших продуктов за год оказались картошка (+65%), икра (+34%) и сливочное масло (+31%), при этом подешевела курица — на семь процентов.