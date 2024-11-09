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WSJ: США поставят Украине боеприпасы к Patriot и NASAMS
США в рамках последнего пакета помощи передадут Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

США в рамках последнего пакета помощи передадут Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Об этом 9 ноября сообщил «Ъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что США поставит Украине более 500 перехватчиков для противоракетной системы Patriot и системы NASAMS.

Как указано в публикации, глава Пентагона Ллойд Остин отказал Киеву в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей.

Один из неназванных американских чиновников сообщил, что поставки перехватчиков для систем Patriot и NASAMS должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца года.