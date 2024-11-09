В субботу, 9 ноября, в Пятигорске в многоэтажке произошел взрыв газа. Об этом
Инцидент произошел на улице Тольятти. Отмечается, что в квартирах выбиты окна. Был пожар.
По предварительным
Как уточнил Владимиров, после случившегося погибла женщина, еще одна жительница пострадала. Она находится в состоянии средней тяжести.
В МЧС Ставропольского края
Отмечается, что в результате произошедшего повреждены девять квартир. По предварительным данным ГУ МЧС, в пяти из них вылетели двери, еще четыре [квартиры] повреждены серьезнее.
Точные обстоятельства случившегося установит дознаватель чрезвычайного ведомства.