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В Пятигорске в многоэтажке произошел взрыв газа

В субботу, 9 ноября, в Пятигорске в многоэтажке произошел взрыв газа. Об этом сообщил SHOT.

Инцидент произошел на улице Тольятти. Отмечается, что в квартирах выбиты окна. Был пожар.

По предварительным данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, произошел хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Как уточнил Владимиров, после случившегося погибла женщина, еще одна жительница пострадала. Она находится в состоянии средней тяжести.

В МЧС Ставропольского края сообщили, что пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

Отмечается, что в результате произошедшего повреждены девять квартир. По предварительным данным ГУ МЧС, в пяти из них вылетели двери, еще четыре [квартиры] повреждены серьезнее.

Точные обстоятельства случившегося установит дознаватель чрезвычайного ведомства.