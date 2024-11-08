Рязанцы сообщили о пожаре в квартире на улице Юбилейной

Пожар произошел в квартире на третьем этаже

В Рязани на улице Юбилейной, дом № 11 произошел пожар. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

По словам автора поста, загорелась квартира на третьем этаже.

Позже пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что информация о пожаре поступила в 16.45. В тушении участвуют 15 человек и четыре единицы техники.

По предварительной информации ведомства, площадь пожара составила два квадратных метра. «Информация о пострадавших уточняется», — заключили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.