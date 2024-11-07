Жители Приокского сообщили, что на бывшем станкозаводе продолжают жечь отходы

Напомним, в ноябре прошлого года РЗН. инфо выяснил, что на территории бывшего станкостроительного завода находится предприятие по переработке металлических отходов. Тогда рязанцы жаловались, что на предприятии сжигают отходы и по району расходится едкий запах.

Жители Приокского сообщили, что на бывшем станкозаводе продолжают жечь отходы. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

На кадрах видно, что на территории завода что-то горит.

Напомним, в ноябре прошлого года РЗН. инфо выяснил, что на территории бывшего станкостроительного завода находится предприятие по переработке металлических отходов. Тогда рязанцы жаловались, что на предприятии сжигают отходы и по району расходится едкий запах.

В правительстве РЗН. Инфо сообщили, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Транслом», который и расположился на месте станкозавода, имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.