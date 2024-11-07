Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
Сбт, 09
ЦБ USD 98.22 0.16 07/11
ЦБ EUR 105.71 -1.18 07/11
Нал. USD 97.50 / 97.47 07/11 16:25
Нал. EUR 104.80 / 105.57 07/11 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
Вчера 16:02
3 321
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
18 030
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
20 574
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
24 028
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На строительной площадке ЖК «Окская стрелка» в Борках начался вывоз грунта

На строительной площадке ЖК «Окская стрелка» в Борках начался вывоз грунта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Зеленый сад».

Ранее силами компании-застройщика «Зелёный сад» в соответствии с разработанным и утвержденным проектом рекультивации были выполнены следующие работы:

  • произведена выемка грунта;
  • загрязненный грунт перемещен во временный отвал, где были сформированы бурты в соответствии с категорией загрязнения. Предварительные анализы почвы были проведены в лабораториях Москвы.

В данный момент ГК «Зеленый сад» заключила договор с компанией ООО «Парибас», которая имеет лицензию на вывоз загрязненного грунта для утилизации. Грунт грузится в спецавтомобили, перед выездом со стройплощадки осуществляется контрольное взвешивание. Далее грунт отправляется на специализированный полигон в Московскую область. До конца года с территории строящегося жилого комплекса вывезут около 20 000 тонн грунта, после чего будет выполнена засыпка выемок привозным грунтом, соответствующим требованиям СанПиН 2.1.3684-21, и планировка территории.

«Окская стрелка» будет единственным ЖК в Рязани на берегу Оки. Жильцы нового комплекса получат возможность жить на природе, не выезжая из города.

Все подробности о покупке квартир в «Окской стрелке» узнайте в отделе продаж ГК «Зеленый сад», тел.: 8 (4912) 77-77-77.