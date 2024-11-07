На строительной площадке ЖК «Окская стрелка» в Борках начался вывоз грунта

На строительной площадке ЖК «Окская стрелка» в Борках начался вывоз грунта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Зеленый сад».

Ранее силами компании-застройщика «Зелёный сад» в соответствии с разработанным и утвержденным проектом рекультивации были выполнены следующие работы:

произведена выемка грунта;

загрязненный грунт перемещен во временный отвал, где были сформированы бурты в соответствии с категорией загрязнения. Предварительные анализы почвы были проведены в лабораториях Москвы.

В данный момент ГК «Зеленый сад» заключила договор с компанией ООО «Парибас», которая имеет лицензию на вывоз загрязненного грунта для утилизации. Грунт грузится в спецавтомобили, перед выездом со стройплощадки осуществляется контрольное взвешивание. Далее грунт отправляется на специализированный полигон в Московскую область. До конца года с территории строящегося жилого комплекса вывезут около 20 000 тонн грунта, после чего будет выполнена засыпка выемок привозным грунтом, соответствующим требованиям СанПиН 2.1.3684-21, и планировка территории.

«Окская стрелка» будет единственным ЖК в Рязани на берегу Оки. Жильцы нового комплекса получат возможность жить на природе, не выезжая из города.