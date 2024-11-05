За выходные в Рязанской области зафиксировали 22 нарушения в миграционной сфере

Большинство нарушений коснулось незаконного пребывания мигрантов в РФ или незаконного осуществления трудовой деятельности.

За выходные в Рязанской области зафиксировали 22 нарушения в миграционной сфере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Большинство нарушений коснулось незаконного пребывания мигрантов в РФ или незаконного осуществления трудовой деятельности.

Также полицейские выяснили, что на улице Черновицкой 52-летний рязанец фиктивно поставил на учет 36-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. На рязанца возбудили уголовное дело.