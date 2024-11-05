В Рязанской области грузовик насмерть сбил пешехода

ДТП произошло 4 ноября на 214-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.

В Рязанской области грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

ДТП произошло 4 ноября на 214-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. 44-летний житель Приморского края, управляя автомобилем Isuzu, совершил наезд на пешехода — 39-летнего жителя Саратова. Предварительно, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.