В Рязани женщина родила 10-го ребенка

Девочка при рождении весила 2760 граммов.

Рязанка родила 10-го ребенка. Об этом 5 ноября сообщили в группе «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте».

Девочка при рождении весила 2760 граммов. Женщина с малышом после родов находились под наблюдением акушеров-гинекологов и педиатров в течение нескольких дней. Во вторник, 5 ноября, их выписали.

Как уточнили в посте, новорожденная стала пятой девочкой в семье.

Фото: группа «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте»