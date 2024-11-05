В Рязани женщина родила 10-го ребенка
Девочка при рождении весила 2760 граммов.
Рязанка родила 10-го ребенка. Об этом 5 ноября сообщили в группе «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте».
Девочка при рождении весила 2760 граммов. Женщина с малышом после родов находились под наблюдением акушеров-гинекологов и педиатров в течение нескольких дней. Во вторник, 5 ноября, их выписали.
Как уточнили в посте, новорожденная стала пятой девочкой в семье.
Фото: группа «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте»