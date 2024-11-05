В Рязани из-за аварии отключили свет на 13 улицах

Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани из-за аварии отключили свет на 13 улицах. Об этом 5 ноября сообщили в городских электросетях.

Без электричества остались улицы:

Грибоедова,

Есенина,

Затинная,

Окское шоссе,

Фирсова,

Солотчинское шоссе,

Радиозаводская,

Фурманова,

Попова,

проезд Речников,

Лесопарковая,

Рыбацкая,

Свободы.

Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.