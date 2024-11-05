В Рязани из-за аварии отключили свет на 13 улицах
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани из-за аварии отключили свет на 13 улицах. Об этом 5 ноября сообщили в городских электросетях.
Без электричества остались улицы:
- Грибоедова,
- Есенина,
- Затинная,
- Окское шоссе,
- Фирсова,
- Солотчинское шоссе,
- Радиозаводская,
- Фурманова,
- Попова,
- проезд Речников,
- Лесопарковая,
- Рыбацкая,
- Свободы.
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.