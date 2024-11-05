В Рязани иностранца заключили под стражу за убийство

3 ноября 2024 года в квартире одного из жилых домов по улице Тимакова в Рязани нашли тело местного жителя с повреждениями в области головы. Следствие установило, что к смерти мужчины причастен его знакомый — гражданин Республики Узбекистан.

В Рязани иностранца, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, 3 ноября 2024 года в квартире одного из жилых домов по улице Тимакова в Рязани нашли тело местного жителя с повреждениями в области головы.

Следствие установило, что к смерти мужчины причастен его знакомый — гражданин Республики Узбекистан. Отмечается, что он во время бытового конфликта на фоне алкогольного опьянения «жестоко избил потерпевшего». Мужчина скончался.

Иностранца задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.