В Киеве заявили о готовности договориться с РФ о прекращении ударов по энергетическим объектам

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией.

В Киеве заявили о готовности договориться с РФ о прекращении ударов по энергетическим объектам. Об этом пишет LIFE.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией.

Он отметил, что такие договоренности могут заключить при посредничестве другой страны.