В Киеве заявили о готовности договориться с РФ о прекращении ударов по энергетическим объектам
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией.
В Киеве заявили о готовности договориться с РФ о прекращении ударов по энергетическим объектам. Об этом пишет LIFE.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией.
Он отметил, что такие договоренности могут заключить при посредничестве другой страны.