В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД
Согласно проекту, средства фиксации превышения скорости будут подавать сигнал красного цвета в случае нарушения.
В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает РИА Новости.
Согласно проекту, средства фиксации превышения скорости будут подавать сигнал красного цвета в случае нарушения.
По мнению авторов инициативы, такой сигнал позволит водителю сразу узнать о нарушении и быть более внимательным до конца поездки.