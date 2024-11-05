В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД

Согласно проекту, средства фиксации превышения скорости будут подавать сигнал красного цвета в случае нарушения.

В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, средства фиксации превышения скорости будут подавать сигнал красного цвета в случае нарушения.

По мнению авторов инициативы, такой сигнал позволит водителю сразу узнать о нарушении и быть более внимательным до конца поездки.