В Госдепе США заявили о переброске 10 тысяч военных из КНДР в Курскую область

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Курской области размещены 10 тыс. военнослужащих КНДР.

В Госдепе США заявили о переброске 10 тысяч военных из КНДР в Курскую область. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Однако он отметил, что не может официально подтвердить данный факт.

Ао его словам, в США предполагают, что военные КНДР, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил.