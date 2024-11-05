The Times: ВСУ столкнулись с критическими потерями

The Times также привела слова офицера ВСУ, который рассказал, что не видел ничего подобного тому, какие успехи имеет российская армия на фронте прямо сейчас. По его словам, он не знает, как Киев мог бы вернуть потерянные позиции.

Украина столкнулась с беспрецедентной по масштабам борьбой на фоне выборов в США. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Украина нервно наблюдает за тем, как гонка за Белый дом достигает кульминации… Пока США идут на выборы, украинская армия, которая так сильно зависела от щедрости Вашингтона, сталкивается с самой жесткой борьбой за время конфликта, теряя территории самыми быстрыми темпами», — говорится в материале.

The Times также привела слова офицера ВСУ, который рассказал, что не видел ничего подобного тому, какие успехи имеет российская армия на фронте прямо сейчас. По его словам, он не знает, как Киев мог бы вернуть потерянные позиции.