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Рязанцы стали лидерами рейтинга «самых юных» покупателей автомобилей
Исследование провел сервис «СберСтарохование». Эксперты установили, во сколько лет россияне покупают свой первый автомобиль. По результатам опроса, раньше всех своими авто обзаводятся жители Рязани (23 года) и Оренбурга (25 лет).

Рязанцы стали лидерами рейтинга «самых юных» покупателей автомобилей. Исследование провел сервис «СберСтарохование».

Эксперты установили, во сколько лет россияне покупают свой первый автомобиль. По результатам опроса, раньше всех своими авто обзаводятся жители Рязани (23 года) и Оренбурга (25 лет). Позже всех авто покупают жители Самары и Перми (38 и 39 лет соответственно).

Отмечается, что большая часть опрошенных купили свой первый автомобиль за наличные, 12% — в кредит. Еще 25% участников опроса получили первый автомобиль в подарок или унаследовали от родителей.