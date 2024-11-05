Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
Срд, 06
Чтв, 07
ЦБ USD 98.06 0.51 06/11
ЦБ EUR 106.89 0.75 06/11
Нал. USD 97.20 / 97.60 05/11 18:45
Нал. EUR 105.00 / 106.10 05/11 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
15 010
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
17 513
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
20 878
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
20 303
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза»
Для участия нужно иметь костюм Деда Мороза или какой-нибудь атрибут Нового года и медицинский допуск врача.

Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза». Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Для участия нужно иметь костюм Деда Мороза или какой-нибудь атрибут Нового года и медицинский допуск врача.

Забег состоится 18 ноября в 11.00 в Мемориальном парке.

Заявки принимаются до 15 ноября.

Возрастное ограничение 6+.