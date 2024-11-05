Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза»
Для участия нужно иметь костюм Деда Мороза или какой-нибудь атрибут Нового года и медицинский допуск врача.
Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза». Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Для участия нужно иметь костюм Деда Мороза или какой-нибудь атрибут Нового года и медицинский допуск врача.
Забег состоится 18 ноября в 11.00 в Мемориальном парке.
Заявки принимаются до 15 ноября.
Возрастное ограничение 6+.