Николай Цискаридзе раскритиковал цены на театральные билеты
По его словам, в некоторые театры билеты стоят как месячный оклад человека.
Николай Цискаридзе раскритиковал цены на театральные билеты. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал цены на театральные билеты в стране. По его словам, в некоторые театры билеты стоят как месячный оклад человека.
«Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило, как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально», сказал Цискаридзе.