Николай Цискаридзе раскритиковал цены на театральные билеты

По его словам, в некоторые театры билеты стоят как месячный оклад человека.

Николай Цискаридзе раскритиковал цены на театральные билеты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал цены на театральные билеты в стране. По его словам, в некоторые театры билеты стоят как месячный оклад человека.

«Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило, как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально», сказал Цискаридзе.