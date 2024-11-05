Новости Рязани за 5 ноября 2024 год

В Окском заповеднике засняли играющих кабанят

«По нашим наблюдениям, первый снег приводит животных в радостное возбуждение. Они бегают, играют, исследуют пятаками снег и тонкий лед, затянувший лужи», — написано в посте.

В Окском заповеднике засняли играющих кабанят. Об этом сообщается в группе учреждения. Как сообщила старший научный сотрудник Надежда Панкова, в заповеднике выпал снег. Для кабанят-сеголетков, родившихся весной, он первый. «По нашим наблюдениям, первый снег приводит животных в радостное возбуждение. Они бегают, играют, исследуют пятаками снег и тонкий лед, затянувший лужи», — написано в посте.

Скончался российский хоккеист Артем Торточаков после драки около ночного клуба

Ему было 37 лет.

Скончался российский хоккеист Артем Торточаков после драки около ночного клуба. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина умер в больнице. Ему было 37 лет. Торточаков играл за ХК «Металлург».

Рязанцы рассказали, что по утрам ждут свободный транспорт более часа

Отмечается, что ситуация произошла во вторник, 5 ноября.

Рязанцы рассказали, что по утрам ждут свободный транспорт более часа. Соответствующий пост появился в группе «Рязань». Отмечается, что ситуация произошла во вторник, 5 ноября. «Сегодня в 7:00 подошла на остановку, автобусы мимо, маршрутки мимо, народу много. В итоге я села в 8:05, ехали как килька в консервной банке. Примите уже меры, добавьте еще автобусов № 17», — написал автор.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре 6 ноября

Отмечается, что начнется она рано утром и к 9 вечера достигнет своего пика.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре 6 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что начнется она рано утром и к 9 вечера достигнет своего пика. Продлится магнитная буря сутки. Метеозависимые могут страдать от головных болей.

В ОКБ пострадавшему при пожаре рязанскому спасателю пересадили кожу

Отмечается, что во время тушения пожаров в Спасском районе, мужчина получил ожоги пламенем головы, нижних конечностей третьей стадии.

В ОКБ пострадавшему при пожаре рязанскому спасателю пересадили кожу. Об этом соощает пресс-служе медучреждения. Отмечается, что во время тушения пожаров в Спасском районе мужчина получил ожоги пламенем головы, нижних конечностей третьей стадии. Пациент операцию перенес хорошо, трансплантаты прижились полностью. Косметических и функциональных дефектов нет.

В Госдуме предложили запретить аниматорам наряжаться в Дедов Морозов

Как отметил депутат Милонов, очень многие из аниматоров «простые алкаши».

В Госдуме предложили запретить аниматорам наряжаться в Дедов Морозов. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутата Виталия Милонова. По его словам, русские традиции все еще ценны, но услуги аниматоров в праздновании Нового года не нужны. Как отметил Милонов, очень многие из аниматоров «простые алкаши».

Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России

Отмечается, что данное предложение внес актер Сергей Безруков.

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России. Об этом пишет РИА Новости. «Обязательно попрошу правительство и администрацию проработать и поддержать», — сказал Путин. Отмечается, что данное предложение внес актер Сергей Безруков.

Актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова объявили в розыск

Отмечается, что артист задолжал более 700 тысяч рублей алиментов двум детям.

Актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова объявили в розыск. Об этом сообщила его бывшая жена, пишет «АиФ». Отмечается, что артист задолжал более 700 тысяч рублей алиментов двум детям. Емельянов не выходит на связь.

На Западе рассказали, чего ждать Украине после выборов в США

Отмечается, что Украину ждет разгром вне зависимости от результатов президентских выборов в США.

Директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб рассказал, что ждет Украину после президентских выборов в США. Об этом 5 ноября сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на издание Responsible Statecraft. Как сказал Квинси Джордж Биб, Украину ждет разгром вне зависимости от результатов президентских выборов в США. «Украина не сможет выиграть в конфликте на истощение с Россией, и рано или поздно ей грозит полный крах», — приводятся его слова. Собеседник издания уточнил, что этого можно избежать, если удастся достигнуть дипломатического соглашения. Биб добавил, что любой избранный президент столкнется «с суровой реальностью на Украине», а также с необходимостью пересмотреть политику действующего президента США Джо Байдена.

В Рязанской области появился «Центр карьерного долголетия»

Для участников проекта «Активное долголетие» в регионе создан «Центр карьерного долголетия». Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. Помимо занятий спортом и творчеством рязанцы старшего возраста учатся новым специальностям и сами делятся профессиональными секретами с молодежью. В центре реализуется более 150 образовательных программ. Специалисты обучают новым профессиям, помогают выстроить карьеру или монетизировать хобби. Уже более 500 участников проекта начали реализовывать себя в новых сферах. Там же открыли «Школу цифровой грамотности». Рязанцы старшего возраста учатся пользоваться компьютерами и смартфонами, чтобы использовать госуслуги, сервисы и социальные сети. Отдельное внимание уделяется защите от мошенничества.

Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза»

Для участия нужно иметь костюм Деда Мороза или какой-нибудь атрибут Нового года и медицинский допуск врача.

Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза». Об этом сообщила пресс-служба администрации. Для участия нужно иметь костюм Деда Мороза или какой-нибудь атрибут Нового года и медицинский допуск врача. Забег состоится 18 ноября в 11.00 в Мемориальном парке. Заявки принимаются до 15 ноября. Возрастное ограничение 6+.

Опубликован прогноз погоды на 6 ноября в Рязанской области

В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается местами небольшой снег, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Опубликован прогноз погоды на среду, 6 ноября, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС. В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается местами небольшой снег, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -6, -1 градус, днем — -2, +3 градуса.

Директор Касимовского нефтегазового колледжа покинул пост

Михаил Васильев возглавлял учебное заведение семь лет с 2017 по 2024 годы.

Директор Касимовского нефтегазового колледжа покинул пост. Об этом сообщается в Telegram-канале «Наследие КИТ». Михаил Васильев возглавлял учебное заведение семь лет с 2017 по 2024 годы. Кто займет его место, пока неизвестно.

Мэрия рассказала, на каких улицах в Рязани очистили тротуары от снега

Дирекция благоустройства продолжает работы по расчистке пешеходных переходов, обработке остановок и пешеходных зон. Обработка осуществляется вручную, также во всех районах города работает спецтехника.