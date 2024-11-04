В Рязани за ночь выпало 20 миллиметров снега

В Рязани ночью в понедельник, 4 ноября, выпал снег. К шести утра его высота достигла двух сантиметров.

В Рязани ночью в понедельник, 4 ноября, выпал снег. К шести утра его высота достигла двух сантиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Как указано в посте, несмотря на отрицательную температуру воздуха, выпавший снег сразу превратился в «кашу».

"Земля еще не остыла, на глубине 3 см температура почвы все еще положительная, и это тепло подтапливает снег снизу. Снежная жижа этим и коварна — тонкий слой воды дает прекрасное скольжение. Так что радуемся снегу, но ходим аккуратно", — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Будни провинциального метеоролуха»