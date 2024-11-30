ВС РФ ударили по военным аэродромам на Украине

Кроме того, российские бойцы ликвидировали скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как указано в сводке ведомства, ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также объекты энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали скопления живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.