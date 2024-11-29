Телеканал НТВ показал сюжет о разваливающемся доме в Рязанской области

Региональная прокуратура возбудила уголовное дело.

НТВ показал сюжет о разваливающемся доме в Рязанской области. Об этом сообщил сайт телеканала.

Речь идет об общежитии в Скопине. В помещении срезаны батареи, проваливается пол, осыпается штукатурка, протекают канализационные трубы и обитают крысы.

Большинство жильцов уже переехали, но оставшиеся постояльцы не смогли добиться помощи от администрации и обратились на телевидение.

Отмечается, что несмотря на общее состояние дома, он не признан аварийным, рязанцы продолжают оплачивать услуги ЖКХ при отсутствии тепла и перебоях с электричеством. Из-за проблем в с отоплением в здании разрастается плесень.

На проблему обратила внимание прокуратура. После проверки выяснилось, что дом несколько недель не отапливался, потому что не были выполнены работы по капитальному ремонту системы. Возбуждено уголовное дело.