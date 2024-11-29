Стали известны подробности об исчезновении 27-летней рязанки Кристины Политовой

Еще 31 октября девушка вышла из дома и не вернулась. Только 22 ноября к ее поиску подключился поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Стали известны подробности об исчезновении 27-летней рязанки Кристины Политовой. Об этом сообщает «КП-Рязань».

По данным издания, еще 31 октября девушка вышла из дома и не вернулась. Только 22 ноября к ее поиску подключился поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

По словам знакомых пропавшей, 22 октября Кристина была на утреннике у ребенка в детском саду, а через несколько дней пропала.

Отмечается, что 26 ноября ее муж якобы сообщил, что Кристину Политову нашли.

Однако официальных сообщений о завершении поисков не поступало.