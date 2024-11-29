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ГК «Зеленый сад» отметила свое 24-летие

ГК «Зеленый сад» отметила свое 24-летие. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Праздник состоялся в офисе строительной компании. Почетными гостями торжества стали Федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Валерий Савин и депутат Рязанской городской Думы Павел Аверин. Они отметили большой вклад «Зеленого сада» в развитие строительно-промышленного комплекса Рязанской области, а также значительную роль компании в социальной жизни региона.

«В этом году мы многое успели, многое сделали. Хочу отметить, что в 2024-м компания получила благодарность от аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и мы продолжаем тесное сотрудничество с региональным правительством. Мы гордимся своим сплоченным, надежным коллективом, который способен работать в любых условиях. Конечно, он появился не сразу, и мы благодарны тем, кто стоял у истоков, заложил основы и традиции компании», — отметил управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Сотрудникам, которые трудятся в «Зеленом саде» более 15 лет, были вручены подарки. А представители семейных династий, которых в компании тоже немало, получили премии.

На мероприятии также состоялся розыгрыш денежных призов. Трое счастливчиков получили купоны на 30, 50 и 100 тысяч рублей.