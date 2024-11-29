В 21 рязанской школе классы закрыли на карантин
29 ноября из-за гриппа и ОРВИ закрыты 38 классов в 21 школе Рязани. Единичные случаи пневмонии обнаружены в 6 общеобразовательных учреждениях.
Школы Рязани закрыты на карантин из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.
29 ноября из-за гриппа и ОРВИ закрыты 38 классов в 21 школе Рязани. Единичные случаи пневмонии обнаружены в 6 общеобразовательных учреждениях.
Случаи заболевания коронавирусом в школах не выявлены.
Напомним, с 18 по 24 ноября в Рязанской области зарегистрировали 6 271 случай заболевания ОРВИ.