ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и военной техники ВСУ

Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и военной техники ВСУ. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Минобороны.

Отмечается, что удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, российские силы ПВО за сутки сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 украинских беспилотников.

ВСУ за сутки потеряли до 1225 военных на разных направлениях.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по объектам Украины.