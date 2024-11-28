ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и военной техники ВСУ
Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и военной техники ВСУ. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Минобороны.
Отмечается, что удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Помимо этого, российские силы ПВО за сутки сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 украинских беспилотников.
ВСУ за сутки потеряли до 1225 военных на разных направлениях.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по объектам Украины.