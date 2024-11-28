В поликлинике рязанской горбольницы № 11 установили новый маммограф

Аппарат делает рентгеновские снимки высокого качества для точной диагностики и выявления патологических новообразований. Пропускная способность устройства — 50 человек в день, скорость аппарата 20 снимков в час.

В поликлинике рязанской горбольницы № 11 установили новый маммограф. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Аппарат делает рентгеновские снимки высокого качества для точной диагностики и выявления патологических новообразований. Пропускная способность устройства — 50 человек в день, скорость аппарата 20 снимков в час.

«Этот аппарат предназначен для скринингового обследования большого потока пациентов. Маммограф будет работать в две смены. С профилактической целью женщинам маммографическое исследование назначается в рамках диспансеризации. Соответственно, когда женщина приходит на диспансеризацию, то медицинский работник сразу записывает ее на маммографию. Запись ведется в электронном виде на конкретное время», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГКБ № 11 Ольга Селявина.