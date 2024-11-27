Россиян предупредили о мощной магнитной буре 29 ноября

Геомагнитный удар достигнет шести баллов, пик проявления произойдет с 00:00 до 12:00.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре 29 ноября. Об этом пишет «МК» со ссылкой на специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитный удар достигнет шести баллов, пик проявления произойдет с 00:00 до 12:00.

Затем буря будет ослабевать, однако с 18:00 до 21:00 ожидается еще одна вспышка.

Активность данной магнитной бури специалисты оценивают на уровне G2.