Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах

По словам пресс-секретаря президента, рост курса валюты не повлияет на россиян, так как они получают зарплату в рублях.

Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам пресс-секретаря президента, рост курса валюты не повлияет на россиян, так как они получают зарплату в рублях.

«У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение», — заявил Песков.

Ранее курс доллара снова обновил максимум с марта 2022 года. Курс валюты поднялся уже до 114 рублей, а евро — до 120 рублей.