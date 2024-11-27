Госдума одобрила закон об ограничении доступа к информации в военное время

В среду, 27 ноября, Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем (окончательном) чтении проект конституционного закона, разрешающего органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.

Госдума одобрила закон об ограничении доступа к информации в военное время. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 27 ноября, Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем (окончательном) чтении проект конституционного закона, разрешающего органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.

Также законопроектом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.