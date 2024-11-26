Зимой в Рязани зальют 26 катков

Стационарные хоккейные коробки и ледовые площадки организуют на общественных территориях, возле образовательных и спортивных школ.

Зимой в Рязани зальют 26 катков. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Стационарные хоккейные коробки и ледовые площадки организуют на общественных территориях, возле образовательных и спортивных школ.

Благодаря инициативе рязанцев появятся четыре новых хоккейных коробки. Еще 11 катков зальют управляющие компании на территории многоквартирных домов, которые оформлены в общедолевую собственность и огорожены.

«Следим за температурой, как только позволит погода, начнем заливать катки. Предусмотрели их в каждом районе Рязани», — заявил глава администрации Виталий Артемов.