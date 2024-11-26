ВСУ впервые атаковали Курскую область американским БПЛА Switchblade 600

В качестве боеголовки в нем была установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin.

ВСУ впервые атаковали Курскую область американским БПЛА Switchblade 600. Об этом пишет SHOT.

ВС РФ заметили беспилотник над Рыльским районом Курской области и ликвидировали его метким выстрелом из ружья.

После осмотра обломков выяснилось, что это был Switchblade 600 — тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment.

В качестве боеголовки в нем была установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin.

Таких «птичек» запускают из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномет.