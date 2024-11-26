В Рязани подвели итоги IX Mеждународного фестиваля «Свидания на Театральной»

Спектакли о любви шли с 17 по 24 ноября. Их посетили 4200 зрителей.

В Рязани подвели итоги IX Mеждународного театрального фестиваля «Свидания на Театральной». Об этом сообщили организаторы.

Спектакли о любви шли с 17 по 24 ноября. Их посетили 4200 зрителей.

В этом году для участия в фестивале поступило более 150 заявок, которые отбирали театральные критики: Юлия Клейман, Анастасия Иванова и Алексей Пасуев.

Все театры-участники получили памятные подарки и дипломы участников фестиваля.

Спектакли оценивало жюри международного уровня: Татьяна Круковская (Москва), Майнхард Цангер (Мюнстер, Германия), Алла Шевелева (Москва).

Дипломами лауреатов наградили: