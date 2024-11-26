В Рязани подвели итоги IX Mеждународного фестиваля «Свидания на Театральной»
Спектакли о любви шли с 17 по 24 ноября. Их посетили 4200 зрителей.
В Рязани подвели итоги IX Mеждународного театрального фестиваля «Свидания на Театральной». Об этом сообщили организаторы.
Спектакли о любви шли с 17 по 24 ноября. Их посетили 4200 зрителей.
В этом году для участия в фестивале поступило более 150 заявок, которые отбирали театральные критики: Юлия Клейман, Анастасия Иванова и Алексей Пасуев.
Все театры-участники получили памятные подарки и дипломы участников фестиваля.
Спектакли оценивало жюри международного уровня: Татьяна Круковская (Москва), Майнхард Цангер (Мюнстер, Германия), Алла Шевелева (Москва).
Дипломами лауреатов наградили:
- «Лучшая история любви» (лучший спектакль) — История любви «Земля Эльзы» Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского (Кемерово);
- «Лучшая работа режиссера» — Ренат Кияков, режиссер спектакля «Записки сумасшедшего» Молодежного театра «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко (г. Тюмень);
- «Лучшая женская роль» — Лидия Цуканова за роль Эльзы Александровны в спектакле «Земля Эльзы» Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского (Кемерово);
- «Лучшая мужская роль» — Виктор Мирошниченко за роль Василия Игнатьевича в спектакле «Земля Эльзы» Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского (Кемерово);
- «Лучшая актерская работа» — Екатерина Зорина за роль Аксентия Поприщина в спектакле «Записки сумасшедшего» Молодежного театра «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко (г. Тюмень);
- «Лучшая мужская роль второго плана» — Андрей Кирьян за роль рассказчика в спектакле «Выше ноги от земли» Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского;
- «Лучшая работа художника-постановщика» — Мария Клочьева, художник-постановщик спектакля «Фабрика слов» Театра у Нарвских ворот (Санкт-Петербург);
- «Лучшая работа художника по свету» — Марс Абдразаков, художник по свету спектакля «Записки сумасшедшего» Молодежного театра «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко (г. Тюмень);
- «Лучший актерский дуэт» — Полина Майорова и Варвара Балезина за роли Селии и Розалинды в спектакле «Как вам это нравится» Детского театра «Вера» (г. Нижний Новгород);
- «Лучший актерский ансамбль» — спектакль «Фабрика слов» Театра у Нарвских ворот (Санкт-Петербург);
- «Спецприз жюри» — спектакль «Выше ноги от земли» Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского.