В РГУ начнет преподавать экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

«В рамках ее визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас», — написал Боков.

В РГУ начнет преподавать экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил и.о. ректора Дмитрий Боков.

«В рамках ее визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль будет преподавать у нас», — написал Боков.