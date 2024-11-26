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Рязанцы обеспокоились, что кинотеатр «Октябрь» может «не дожить» до реставрации
Местных жителей возмутило состояние здания. По их словам, оно разваливается «со всех сторон».

Рязанцы обеспокоились тем, что кинотеатр «Октябрь» может «не дожить» до реставрации. Соответствующий пост появился в паблике «Рязанский формат» во «Вконтакте».

Местных жителей возмутило состояние здания. По их словам, оно разваливается «со всех сторон».

«Интересно, доживет ли бывший „Октябрь“ до ремонта?» — поинтересовались рязанцы.

Напомним, в декабре 2021 года мэрия рассказала, что планирует отремонтировать здание бывшего кинотеатра «Октябрь». И только в августе 2023 мэр Рязани провел встречу с рязанцами по реконструкции кинотеатра.

Позже в рязанской мэрии представили проект реконструкции кинотеатра «Октябрь».