Один район в Рязани остался без отопления

Тепло обещают вернуть к 17:00.

Один район в Рязани остался без отопления. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

По их данным, из-за аварийно-восстановительных работ на магистральных сетях в Приокском приостановлена подача теплоносителя по следующим адресам:

Дачные переулки;

улица Бронная;

улица Дачная;

Индустриальный переулок;

улица Карла Маркса;

улица Космонавтов;

улица Культуры;

улица Магистральная;

улица Медицинская;

улица Молодежная;

улица Молодцова;

улица Новикова-Прибоя;

улица Октябрьская;

улица Пирогова;

улица Станкозаводская;

улица Энгельса.

Тепло обещают вернуть к 17:00.