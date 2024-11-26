Один район в Рязани остался без отопления
Тепло обещают вернуть к 17:00.
Один район в Рязани остался без отопления. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
По их данным, из-за аварийно-восстановительных работ на магистральных сетях в Приокском приостановлена подача теплоносителя по следующим адресам:
- Дачные переулки;
- улица Бронная;
- улица Дачная;
- Индустриальный переулок;
- улица Карла Маркса;
- улица Космонавтов;
- улица Культуры;
- улица Магистральная;
- улица Медицинская;
- улица Молодежная;
- улица Молодцова;
- улица Новикова-Прибоя;
- улица Октябрьская;
- улица Пирогова;
- улица Станкозаводская;
- улица Энгельса.
Тепло обещают вернуть к 17:00.