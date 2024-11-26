Наталия Кошелева обратилась к омбудсмену, чтобы семья Логуновых не забрала детей

Отмечается, что к делу подключилась детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Наталия Кошелева обратилась к омбудсмену, чтобы семья Логуновых не забрала детей. Об этом пишет портал MSK1.ru.

Журналисты издания связались с матерью убитой жительницы Рязани, которая рассказала о травле со стороны Логуновых.

«Логунов сейчас на СВО. Его в апреле этого года должны были лишить родительских прав, но из-за СВО отложили процесс. Он там сидит писарем и оформил генеральную доверенность на мать, она с документами и адвокатом пошла в опеку требовать детей. Заявление еще не принято, потому что нет подписи его командира. Если привезут заявление с подписью командира, закон на их стороне будет», — заявила Кошелева.

Отмечается, что к делу подключилась детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Мужчина убил свою жену, мать двух дочек. Чтобы не сидеть в тюрьме, ушел на СВО. Девочки сейчас под опекой бабушки со стороны мамы. Убийца написал доверенность на свою мать и требует, чтобы девочек передали. Дети не хотят возвращаться к отцу, — написала Мишонова.

По ее словам, решения будут приниматься из интересов детей.

«Мы будем добиваться того, чтобы отец после убийства матери был лишен родительских прав. Это является законным основанием для суда», — сказала омбудсмен.

Подробнее о деле Александра Логунова в сюжете.