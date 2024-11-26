Метеорологи объяснили, почему снег «обошел стороной» Рязанскую область

Они также заявили, что до начала декабря значительных снегопадов в регионе не предвидится.

Метеорологи объяснили, почему снег «обошел стороной» Рязанскую область. Информация опубликована в паблике Лаборатории геохимии ландшафтов РГУ во «ВКонтакте».

По словам специалистов, снег не выпал в Рязанской области из-за рельефа местности. Ученые отметили, что снежный покров установился только на наветренных склонах возвышенностей, а Рязанская область в пределах Мещеры и Окско-Донской равнины расположена на пониженной ступени рельефа.

«Оценивать нашу погоду по московскому прогнозу далеко не всегда правильно — климат у нас во многом свой, особенный», — написали в сообщении.

Метеорологи также заявили, что до начала декабря значительных снегопадов в регионе не предвидится.