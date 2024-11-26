Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 103.79 1.21 26/11
ЦБ EUR 108.87 1.44 26/11
Нал. USD 104.50 / 104.80 26/11 11:10
Нал. EUR 108.60 / 110.00 26/11 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
Вчера 16:48
1 076
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
4 120
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
8 515
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
9 155
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Метеорологи объяснили, почему снег «обошел стороной» Рязанскую область
Они также заявили, что до начала декабря значительных снегопадов в регионе не предвидится.

Метеорологи объяснили, почему снег «обошел стороной» Рязанскую область. Информация опубликована в паблике Лаборатории геохимии ландшафтов РГУ во «ВКонтакте».

По словам специалистов, снег не выпал в Рязанской области из-за рельефа местности. Ученые отметили, что снежный покров установился только на наветренных склонах возвышенностей, а Рязанская область в пределах Мещеры и Окско-Донской равнины расположена на пониженной ступени рельефа.

«Оценивать нашу погоду по московскому прогнозу далеко не всегда правильно — климат у нас во многом свой, особенный», — написали в сообщении.

Метеорологи также заявили, что до начала декабря значительных снегопадов в регионе не предвидится.