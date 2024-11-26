Медведев: передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на РФ

Он также назвал идею передачи такого оружия Украине абсурдом.

Фактическая передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага», — написал он.